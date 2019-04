Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. VW überschlägt sich.

Lippe (ots)

Eine 19-jährige Frau aus Lügde fuhr am Mittwochmorgen mit ihrem VW auf der Pyrmonter Straße aus Elbrinxen kommend in Fahrtrichtung Bad Pyrmont. Gegen 7:30 Uhr geriet sie aus noch nicht bekannter Ursache über die Fahrspur des Gegenverkehrs hinweg auf den linksseitigen Grünstreifen. Durch Gegenlenken versuchte die junge Frau das Fahrzeug wieder auf die Straße zu steuern. Dabei überschlug sich der VW und kam auf dem Dach liegend auf der Fahrbahn zum Stillstand. Die 19-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der Sachschaden beträgt zirka 2.500 Euro. Die Pyrmonter Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

