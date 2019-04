POL-LIP: Lemgo. Fenster beschädigt.

Polizei Lippe

Bei dem Versuch, in Büroräume einzudringen, beschädigten unbekannte Täter über Ostern mehrere Fenster eines Gebäudes in der Regenstorstraße. Eine Zeugin stellte die Beschädigungen am Dienstagmorgen fest. Der Sachschaden liegt bei rund 3.500 Euro. Hinweise zum Einbruchsversuch nimmt das Kriminalkommissariat in Lemgo unter der Telefonnummer 05261 / 9330 entgegen.

