Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Fahrradfahrer stürzte...

Koblenz (ots)

Am späten Samstagabend, gegen 23:00 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Arenberger Straße hier in Koblenz. Dabei fuhr er auf dem Fußweg bergab. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrrad. Er dürfte viel zu schnell gefahren sein. Als er versuchte mit der Vorderradbremse seine Geschwindigkeit zu reduzieren flog er über den Fahrradlenker nach vorne und verletzte sich am Arm. Er musste mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte die Streifenwagenbesatzung fest, dass der 27-Jährige unter Alkoholeinfluss stand.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Lars Brummer, PHK

Telefon: 0261 103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell