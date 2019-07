Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Toilettenhaus beschädigt

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Freitag, 05. Juli 2019, 18.30 Uhr, bis Samstag, 06. Juli 2019, 14.30 Uhr, Am Dorfpark, die Holztür eines Toilettenhäuschens. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

Friesoythe - Sachbeschädigung an Pkw

Am Samstag, 06. Juli 2019, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 10.00 Uhr bis 22.00 Uhr an der Blumenstraße den Reifen eines Taxis. In der Vergangenheit waren bereits die Reifen des Privat-Pkw des 34-jährigen Geschädigten beschädigt worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

