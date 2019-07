Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Vorfahrtverletzung führt zu Unfall

Am 08. Juli 2019 befuhr ein 22-jähriger Barßeler gegen 07.55 Uhr mit seinem Fiat Punto den Niedersachsenring in Richtung Grüner Hof. Eine 59-jährige Friesoytherin befuhr zeitgleich mit ihrem Opel Astra die Ricarda-Huch-Straße und wollte von dort unrechtmäßiger Weise nach links in den Niedersachsenring abbiegen. Hierbei übersah sie den bevorrechtigten 22-Jährigen, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Beide Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Die Unfallörtlichkeit musste zwecks Unfallaufnahme etwa 45 Minuten voll gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

