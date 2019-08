Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Verkehrsunfallflucht - Kind verletzt

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Donnerstag, 01.08.2019, kam es gegen 17:00 Uhr in der Jägerstraße im Ortsteil Iggelheim zum Zusammenstoß zwischen einem silbernen Kleinwagen und einem 12-jährigen Kind, das mit seinem Fahrrad die Straße queren wollte. Das Kind versuchte dem PKW noch auszuweichen, dennoch kam es zur Kollision und das Kind stürzte. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der PKW-Fahrer mit Bart, circa 30 bis 40 Jahre alt, circa 175cm groß, unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Mit in seinem Fahrzeug waren noch drei weitere Personen. Das Kind wurde leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-4950

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de



