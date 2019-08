Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Speyer (ots)

01.08.2019, 09:50 Uhr

In der Spaldinger Straße fiel gestern Morgen ein Ford Focus auf, da an dem Fahrzeug augenscheinliche Veränderungen vorgenommen wurden. Das Fahrzeug wurde im Birkenweg einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass die Tieferlegung und die Verwendung anderer Felgen nicht im Fahrzeugschein eingetragen waren bzw. für diese jeweils keine Betriebserlaubnis vorlagen. Des Weiteren gab der 26-jährige Otterstadter an, dass er aufgrund einer Knochenverletzung derzeit starke Medikamente nehmen müsse, woraufhin ihm ein Urintest angeboten wurde, in den er einwilligte. Dieser ergab, dass er nicht nur unter dem Einfluss dieses Medikaments sondern auch unter Einfluss von THC stand. Ihm wurde folglich eine Blutsprobe entnommen und der Führerschein und Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt.

