Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Frankenthal (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken ein auf einem Parkplatz in der Frankenthaler Straße in Frankenthal-Studernheim geparkten Wohnwagen der Marke "Ford" und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Unfall ereignete sich am 01.08.19 gegen 15:00 Uhr. Der Wohnwagen wurde an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro.

