Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Hochdorf-Assenheim) Polizeikontrollen - Zielrichtung Einbrecher

Hochdorf-Assenheim (ots)

Am Mittwoch, 31.07.2019, führte die Polizei Schifferstadt in den Abendstunden mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei mit mehreren Einsatzfahrzeugen Kontrollen durch. Im Visier standen Wohnungseinbrecher. Mehrere Personen und Fahrzeuge wurden hierbei überprüft. Einbrecher konnten bei den Kontrollen nicht festgestellt werden. Jedoch wurden drei Verstöße gegen die Gurtpflicht geahndet. In einem Fall wurden bei der Kontrolle eines PKWs so viele Mängel am Fahrzeug festgestellt, dass eine Gefährdung des Straßenverkehrs vorlag. Die Weiterfahrt musste dem Fahrer untersagt werden. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis eingeleitet.

