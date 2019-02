Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Diebstahl aus Pkw

Melle (ots)

In der Pestelstraße machten sich Unbekannte zwischen Donnerstagabend (22 Uhr) und Freitagmorgen (11.30 Uhr) an einem schwarzen BMW zu schaffen. Aus dem Fahrzeug, das in Höhe der Hausnummer 22 auf einem Parkstreifen stand, entwendeten die Täter Münzgeld und Schriftstücke. Hinweise erbittet die Polizei in Melle, Telefon 05422/920600.

