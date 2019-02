Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Buntmetalldiebstahl

Osnabrück (ots)

Unbekannte machten sich zwischen Donnerstag- und Freitagabend an einer Kirche in der Windthorststraße zu schaffen. Der oder die Täter begaben sich zum rückwärtigen Bereich des Gebäudes und entwendeten mehrere Meter einer Kupferregenrinne, einen Blitzableiter und ein Abdeckblech aus Kupfer. Bei dem Diebstahl beschädigten sie zudem eine weitere Regenrinne. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0541/327-2115 entgegengenommen.

