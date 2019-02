Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Unbekannter überfällt 19-Jährige

Melle (ots)

Eine 19-Jährige Frau wurde am späten Donnerstagabend, gegen 23:20 Uhr, in der Mühlenstraße Opfer eines Raubes. Im Außenbereich einer Bank wollte sie einen Brief einwerfen, als plötzlich ein Unbekannter auftauchte und ihr den Umschlag aus der Hand riss. Der ca. 1,80-1,85m große Mann flüchtete in unbekannte Richtung. Er trug eine blaue Jeansjacke, ein rot/weiß kariertes Dreieckstuch sowie eine schwarze Cappy. Die 19-Jährige wurde leicht verletzt. Sie erlitt einen Schock. Was der Täter wohl nicht wusste: Bei der Beute handelte es sich nicht um Geld sondern lediglich um einen Brief. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Melle unter 05422-920600 zu melden.

Polizeiinspektion Osnabrück

