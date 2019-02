Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Einbrecher hebeln Fenster auf

Quakenbrück (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Donnerstag (zwischen 18:00-06:30 Uhr) gewaltsam Zutritt in ein Firmengebäude an der Bahnhofstraße. Die Einbrecher gelangten über ein benachbartes Grundstück auf das Firmengelände und hebelten am Gebäude ein Fenster auf. In den Räumlichkeiten machten sich die Unbekannten an dem Mobiliar zu schaffen und entwendeten Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen, die auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bahnhofstraße und Umgebung aufmerksam geworden sind, sich unter der Telefonnummer 0531-90 330 zu melden.

