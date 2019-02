Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Tabakwaren bei Einbruch erbeutet

Georgsmarienhütte (ots)

Ein Verbrauchermarkt an der Glückaufstraße geriet am frühen Donnerstagmorgen ins Visier von Einbrechern. Der oder die Täter hebelten gegen 04 Uhr eine rückwärtig gelegene Tür auf und verschafften sich dadurch Zutritt zum Verkaufsraum. Sie stahlen diverse Tabakwaren und flüchteten unerkannt. Im Zusammenhang mit dem Einbruch könnte eine verdächtige Person stehen, die eine Jeans, eine dunkle Jacke und ein Basecap trug. Weitere Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Georgsmarienhütte unter der Telefonnummer 05401/879500.

