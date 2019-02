Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Versuchter Einbruch in Riemsloh

Melle (ots)

In der Straße Langer Kamp versuchte ein Unbekannter am späten Donnerstagabend in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Ein Hausbewohner bemerkte gegen 22.14 Uhr verdächtige Geräusche. Als er nachschaute, flüchtete der Täter durch den Garten in Richtung Schulzentrum. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem versuchten Einbruch geben können, sich unter der Rufnummer 05422/920600 zu melden.

