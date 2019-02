Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Pkw-Fahrerin übersieht Radfahrer

Melle (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 15:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Wieboldstraße. Ein 51 -jähriger Radfahrer fuhr mit seinem Pedelec auf der Wieboldstraße in Richtung Wilhelm-Fredemann-Oberschule, als ihn eine 58-jährige VW-Fahrerin beim Linksabbiegen übersah. Sie stieß mit dem Radfahrer zusammen. Der 51-Jährige fiel auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe des Autos der 58-Jährigen. Er wurde dadurch schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Ein Krankenwagen brachte ihn vom Unfallort in ein Krankenhaus.

