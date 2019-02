Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Unfall

Bohmte (ots)

Ein 24-Jähriger war am Freitagabend (20.15 Uhr) mit einem Audi auf der B 65/51 unterwegs und bog in den Kreisverkehr "Leckermühle" ein. Kurz bevor er diesen verlassen und nach rechts auf die Osnabrücker Straße abbiegen wollte, stieß ein 30 Jahre alter Autofahrer mit seinem Audi seitlich gegen den Pkw des 24-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls gerieten die beiden Fahrzeuge nach rechts von der Fahrbahn ab und kamen auf einem Rad- und Gehweg zum Stehen. Der 24-Jährige und seine gleichaltrige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden und die Pkw wurden abgeschleppt. Nach ersten Ermittlungen fuhr der 30-Jährige aufgrund überhöhter Geschwindigkeit über die Mittelinsel des Kreisverkehrs und stieß anschließend seitlich gegen das Auto des 24-Jährigen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell