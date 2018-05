POL-DU: Bruckhausen: Schwarzfahrtrio greift Kontrolleure an - Einer mit Haftbefehl festgenommen

Duisburg (ots) - Als drei Kontrolleure (19, 43, 45) am Donnerstag (3. Mai) um 15:30 Uhr die Fahrkarten eines Trios im Bus an der Franz-Lenze-Straße sehen wollten, drängten die Jugendlichen sich an ihnen vorbei und flüchteten nach draußen. Den Mitarbeitern gelang es, einen von ihnen festzuhalten. Die anderen beiden (13, 17) kehrten allerdings zurück, schlugen die Kontrolleure und rannten davon. Trotz des Angriffs konnten sie den 14- Jährigen bei sich behalten und den alarmierten Polizisten übergeben. Auf dem Weg nach Hause zu seinen Eltern erzählte der Junge der Streife, wer seine beiden Mitstreiter waren. Auf den 17-Jährigen trafen die Beamten vor seinem Haus. Er versuchte zwar wieder zu flüchten, konnte aber an der Ottokarstraße überwältigt und fesgenommen werden. Während der 13- und der 14-Jährige bald eine Vorladung zur Vernehmung wegen des Schwarzfahrens per Post bekommen, harrt der 17 Jahre alte Jugendliche im Arrest aus. Er hatte nämlich noch einen Haftbefehl wegen Diebstahls offen. Die Fahrkartenkontrolleure wurden durch den Angriff verletzt, brauchten aber keine medizinische Versorgung vor Ort.

