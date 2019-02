Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Unfall in Vehrte - Motorradfahrer schwer verletzt

Belm (ots)

Ein 69 Jahre alter Motorradfahrer wurde am Freitagnachmittag bei einem Unfall in der Straße Breitenriede schwer verletzt. Ein 78-jähriger Autofahrer wollte gegen 14.15 Uhr von der Straße Breitenriede nach rechts auf die Venner Straße abbiegen. Dabei übersah er den von links kommenden Motorradfahrer, der auf der Venner Straße in Richtung Lechtinger Straße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß geriet das Motorrad in den Graben und der 69-Jährige erlitt schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

