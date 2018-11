POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Montagabend (26.11.2018) in der Einmündung Stresemann-/Heilbronner Straße zwei Autos zusammengestoßen sind. Eine 33 Jahre alte Frau war gegen 20.00 Uhr mit ihrem Mercedes-Benz in der Stresemannstraße Richtung Zuffenhausen unterwegs, als sie mit dem BMW einer 56-Jährigen zusammenstieß, die die Heilbronner Straße in Richtung Siemensstraße befuhr. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro. Die beiden Unfallbeteiligten blieben bei der Kollision unverletzt. Beide gaben jedoch an, bei Grün in die Einmündung eingefahren zu sein. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizeidirektion unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

