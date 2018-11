POL-S: Stadt Stuttgart, Finanzamt Stuttgart, Hauptzollamt Stuttgart und Polizei Stuttgart geben bekannt: Gemeinsame Gaststättenkontrolle

Stuttgart-Zuffenhausen/ -Bad Cannstatt (ots) - Polizeibeamte haben am Freitagabend (23.11.2018) im Rahmen einer Gaststättenkontrolle in den Stadtteilen Zuffenhausen und Bad Cannstatt eine Vielzahl von Verstößen festgestellt. Bei den Schwerpunktkontrollen beteiligten sich auch Mitarbeiter des Hauptzollamtes, des Finanzamtes Stuttgart, der Lebensmittelüberwachung sowie Vertreter der Gaststättenbehörde. Bei den Kontrollen von insgesamt 21 Gaststätten stellten die Beamten neben gaststättenrechtlichen Verstößen auch Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz, das Landesnichtraucherschutzgesetz sowie gegen das Eichgesetz fest. In einer Gaststätte fanden die Beamten über zwei Kilo an unversteuerten Wasserpfeifentabak. Darüber hinaus mussten zwei veraltete Spielautomaten aus dem Verkehr gezogen werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell