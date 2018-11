POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Überfall auf Ladengeschäft - Tatverdächtiger stellt sich der Polizei

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Im Fall des am Samstag (24.11.2018) am Schwabenplatz überfallenen Ladengeschäfts (siehe hierzu auch unsere Pressemitteilung) hat sich am Sonntag (25.11.2018) ein 45 Jahre alter Mann bei der Polizei gestellt. Der 45-Jährige meldete sich am Sonntagabend telefonisch bei der Polizei. Polizeibeamte nahmen ihn anschließend in seiner Wohnung fest. Der 45-jährige deutsche Tatverdächtige wurde am Montag (26.11.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

