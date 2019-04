POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 01.04.2019

Polizei Salzgitter

PKW beschädigt

Zwischen Samstag, 19:30 Uhr, und Sonntag, 00:00, beschädigten bislang unbekannte Täter einen in der Caroline- Herschel- Straße in Peine abgestellten PKW. Aufgrund eines Defektes wurde das Fahrzeug auf einer Grünfläche neben der Fahrbahn abgestellt. In der angegebenen Zeit schlugen unbekannte Täter die Fensterscheiben ein und zerdellten nahezu alle Flächen der Karosserie. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

