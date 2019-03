Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht des Polizeikommissariats Peine vom 31. März 2019

Peine (ots)

Wohnhauseinbrüche

Am Samstagabend, bzw. am Samstagnachmittag kam es in Hohenhameln, Hoher Weg und in Abbensen, Im Kleinen Hope zu je einem Einbruch in einem Einfamilienhaus. Der oder die Täter drangen über die Terrassentür bzw. über eine Kellertür in die jeweiligen Häuser ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. In beiden Fällen wurde neben anderen Gegenständen auch Bargeld entwendet. Die Schadenshöhe beträgt insgesamt ca. 3.000,- Euro.

Wohnwagen abgebrannt

In Groß Ilsede, Mühlenfeld, kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zum Brand eines dort abgestellten Wohnwagens. Der als Bauwagen genutzte Wohnwagen geriet aus bisher noch nicht geklärten Umständen in Brand und wurde durch das Feuer total zerstört. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1.000,- Euro.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, gegen 00:40 Uhr wurde in Peine, auf dem Schwarzen Weg ein 27-jähriger Einwohner aus Peine von der Polizei kontrolliert, der dort mit seinem Pkw Opel Astra unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer den Pkw benutzte, obwohl er zurzeit ein Fahrverbot hat. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallfluchten

Am Samstag, in der Zeit von 10:45 Uhr bis 12:15 Uhr wurde in Wendeburg, ein auf der Peiner Straße abgestellter Pkw VW Golf von einem anderen Verkehrsteilnehmer vermutlich im Vorbeifahren beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Freitag gegen 17:00 Uhr in Peine, Am Schlosswall, auf dem Parkplatz vom Landkreis Peine. Hier wurde ein VW Passat, der dort zum Parken abgestellt war, beschädigt. Die Schadenshöhe liegt hier bei ca. 1.000,- Euro.

In beiden Fällen entfernten sich die Verursacher vom Unfallort, ohne sich um die Begleichung der von ihnen angerichteten Sachschäden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wendeburg (Telefon 05303/2004) bzw. Peine (Telefon 05171/999-0) in Verbindung zu setzen.

Fahrt mit nicht versicherten Pkw

Am Freitag, gegen 14:40 Uhr, wurde in Peine, auf der Straße Am Silberkamp, ein 48-jähriger Mann von der Polizei kontrolliert, der dort mit seinem Pkw Chevrolet unterwegs war. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz mehr besteht und es für den Betrieb auf öffentlichen Straßen in Deutschland keine Zulassung hat. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

