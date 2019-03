Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 31.03.19 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter (ots)

Trunkenheit im Straßenverkehr Sa., 30.03.19, 14:30 Uhr 38226 Salzgitter, Mammutring

Am Samstagnachmittag wurde ein Fahrzeugführer durch Beamte der Polizei Salzgitter in der Straße Mammutring im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Die Beamten stellten fest, dass der Mann eine Bierdose bei sich führte und daraus trank. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,58 Promille. Dem 33-jährien Mann aus Salzgitter wurde daraufhin eine Blutprobe abgenommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

Sachbeschädigung an Pkw Sa., 30.03.19, 16:00 - 16:15 Uhr 38226 Salzgitter, Schubertstraße

Durch einen unbekannten Täter wurde am Samstagnachmittag ein Pkw in der Schubertstraße beschädigt. An dem Fahrzeug eines 38-jährigen Mannes aus Braunschweig wurde die Heckscheibe eingeschlagen. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-1897-0 zu melden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Sa., 30.03.19, 10:20 Uhr 38226 Salzgitter, Neißestraße

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde durch Beamte der Polizei Salzgitter der Fahrzeugführer eines Pkw mit Anhänger in der Neißestraße angehalten. Die Beamten stellten fest, dass die Kombination aus Zugfahrzeug und Anhänger über eine zulässige Gesamtmasse von über 3500 kg verfügte und der 36-jährige Mann aus Salzgitter nicht über die dafür erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Pkw gerät in Brand So., 31.03.19, 03:10 Uhr 38239 Salzgitter-Thiede, BAB 39, Höhe Abfahrt SZ-Thiede

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes fing der Pkw einer 48-jährigen Frau aus Schwülper auf der BAB 39 Feuer. Die Frau konnte das Fahrzeug geistesgegenwärtig an der Anschlussstelle SZ-Thiede von der Autobahn fahren. Hier wurde der brennende Pkw von der hinzugezogenen Feuerwehr abgelöscht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden, welcher auf ca. 3000 geschätzt wird.

