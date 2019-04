Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 1. April 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Sonntag, 31.03.2019, zwischen 18:00 Uhr und 23:50 Uhr

Unbekannte Täter drangen am Sonntagabend zwischen 18:00 Uhr und 23:50 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Königsberger Straße ein. Der oder die Täter gelangten offensichtlich über den im Hochparterre gelegenen Balkon und nach Aufbrechen der Balkontür in die Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck und Bargeld in derzeit unbekannter Schadenshöhe entwendet. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schöppenstedt: Fahrraddiebstahl

Samstag, 30.03.2019, zwischen 15:15 Uhr und 19:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Samstagnachmittag ein gesichert vor einem Mehrfamilienhaus in Schöppenstedt, Am Springbrunnen, abgestelltes Fahrrad. Bei dem Rad handelt es sich um ein Herrenrad der Marke Raleigh, Typ Devon 82. Der Wert des Fahrrades wird mit rund 740,-- Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

