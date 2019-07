Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nachmeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 10.07.2019

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Polizei fahndet nach Mann mit Irokesenschnitt - Gelnhausen

(aa) Mehrere Polizeistreifen fahnden derzeit nach einem etwa 20 Jahre alten Mann, der gegen 14.25 Uhr auf dem Feldweg zwischen Rothenbergen und Meerholz eine Frau unsittlich angefasst hatte. In die Fahndung ist auch der Polizeihubschrauber im Einsatz. Der Täter ist etwa 1,75 Meter groß, hat dunkelblonde kurze Haare mit Irokesenschnitt, ein rundes Gesicht und eine athletische Figur. Er hat ein schwarzes T-Shirt mit roter Aufschrift sowie eine knielange schwarze Hose an. Der Täter flüchtete auf einem Fahrrad mit Gepäckträger und Musikbox in Richtung Gründau Rothenbergen hinter die Bahnlinie. Zeugen, die in dem Bereich unterwegs sind und den Gesuchten sehen, rufen bitte die Polizeistation unter der Rufnummer 06051 827-0 oder auch über den Notruf 110 an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits übernommen.

Offenbach, 10.07.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

