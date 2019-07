POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 9. Juli 2019

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

1. Mann im Park des Klinikums angegriffen - Offenbach

(as) Ohne bislang erkennbaren Grund sollen zwei Männer am Sonntagabend im Starkenburgring in der rückwärtigen Parkanlage des Klinikums einen 22-jährigen Offenbacher angegriffen und zu Boden gerungen haben. Passiert ist der Vorfall gegen 20.15 Uhr, als das spätere Opfer im Park spazieren gehen wollte. Der Geschädigte trug glücklicherweise keine Verletzungen davon. Die beiden Angreifer flüchteten nach dem Vorfall unerkannt. Es soll sich um zwei Männer gehandelt haben. Der Haupttäter soll 1,90 Meter groß und hellhäutig sein, hellbraune Augen gehabt und ein weißes Shirt, eine lange Jogginghose und schwarze Nike Schuhe getragen haben. Sein mutmaßlicher Mittäter soll 1,80 Meter groß, helle Augen gehabt, eine blaue Jeans und eine Männerhandtasche getragen haben. Die Kripo Offenbach ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen des Vorfalles, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Einbrecher wird ertappt und flüchtet - Offenbach/Bürgel

(fg) Ein Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Stiftstraße (40er-Hausnummern) scheiterte am frühen Dienstagmorgen; der Unbekannte wurde von einem Anwohner ertappt und flüchtete. Nach ersten Erkenntnissen war der 20 bis 30 Jahre alte Mann gegen 3.15 Uhr über eine Garage auf einen Balkon gelangt und versuchte dort ein Fenster zu öffnen. Hierbei wurde er jedoch von einem Anwohner überrascht. Der Eindringling hatte eine schlanke Statur und war dunkel gekleidet. Zeugen, die Hinweise geben können und im Bereich der Stiftstraße verdächtige Personen beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo.

3. Vorsicht vor Trickbetrügern: Seniorin wurde Opfer - Neu-Isenburg

(aa) Eine Seniorin aus der Nachtigallenstraße wurde am Montagmittag, gegen 13 Uhr, Opfer von Trickbetrügern. Die Täter gaben sich als Polizeibeamte aus und führten mit der Frau mehrere Telefonate. Durch derart geschickte Gesprächsführung brachten die Betrüger die Frau schließlich dazu, dass sie ihre Wertsachen vom Balkon warf. Das Opfer glaubte fest, dass ihr Hab und Gut nun in sicheren Händen wäre. Die Polizei kann nur immer wieder betonen, dass sie die Bürgerinnen und Bürger am Telefon nicht nach deren Geldvermögen und Wertsachen ausfragt. Die Kripo rät daher: "Seien Sie also wachsam und beenden Sie einfach das Telefonat. Rufen Sie stattdessen in solchen Fällen ihre vertrauten Angehörigen beziehungsweise Ihre örtliche Polizei - in dringenden Fällen über den Notruf 110 - selbst an." Im aktuellen Fall bittet die Kriminalpolizei Anwohner oder Passanten, die im Bereich der 50er-Hausnummer oder in der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Fußgängerin wurde betatscht - Dietzenbach

(aa) Eine Fußgängerin wurde am frühen Dienstag in der Dreieichstraße von einem nur etwa 1,60 Meter großen Mann unsittlich angefasst. Kurz nach Mitternacht kam ihr der etwa 30-Jährige entgegen und fasste ihr unvermittelt an die Brust. Anschließend rannte er in Richtung Idsteiner Straße davon. Er hatte einen Dreitagebart und war mit einem Parka, dunkler Hose sowie einer khakifarbenen Basecap bekleidet. Die Kripo ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

5. Zwei Leichtverletzte nach Unfall - Dietzenbach

(fg) Am Montagnachmittag ereignete sich auf der Velizystraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 32-Jährige und ein 53 Jahre alter Mann aus Dietzenbach leicht verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die Frau aus Rödermark in ihrem Ford Focus gegen 14.35 Uhr die Ausfahrt des Rathaus Centers und beabsichtigte nach links in die Velizystraße einzufahren. Hierbei überfuhr sie wohl das Rotlicht der dortigen Ampel und kollidierte mit dem Kia Picanto des Dietzenbachers; beim Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizei in Dietzenbach.

6. Unbekannter Mann mit weißem Volkswagen Crafter flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht - Mühlheim

(as) Am Sonntagnachmittag ereignete sich in Mühlheim eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Hallenbades in Mühlheim. Gegen 15.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Mann am Steuer eines Volkswagen Crafter beim Ausparken den grauen Peugeot einer 31-jährigen Frankfurterin im Bereich des Hecks. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Fahrer ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzugehen. Es entstand ein Sachschaden von circa 4.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen und dem Fahrer geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Einbrecher brauchen nicht viel Zeit... - Bad Soden-Salmünster/Salmünster

(aa) Ein knappes Zeitfenster nutzten Einbrecher am Montagnachmittag, um in ein Einfamilienhaus in der Jahnstraße einzudringen. Zwischen 17 und 17.50 Uhr hebelten sie an der Rückseite ein Fenster für ihren Einstieg auf. Anschließend durchwühlten sie alle Schränke und Schubladen. Die Täter stahlen Schmuck, ein iPad sowie mehrere Spardosen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer der Kripo Gelnhausen: 06051 827-0.

