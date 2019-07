Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nachmeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 08.07.2019

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Polizeieinsatz: Mann soll Frau bedroht haben - Bad Soden-Salmünster

(aa) Am Montagmittag kam es zu einem Polizeieinsatz in der Romsthaler Straße, in dessen Verlauf Beamte einen 46-Jährigen vorläufig festnahmen. Gegen 13.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert, weil in einer Wohnung ein Mann seine Lebensgefährtin bedrohen würde. Zuvor hätte es einen Streit gegeben. Der Zugriff erfolgte schließlich auf der Straße, da der Verdächtige die gemeinsame Wohnung bereits verlassen hatte. Die Polizeibeamten stellten unter anderem zwei Einhandmesser sicher. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Offenbach, 08.07.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

