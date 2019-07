Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 07.07.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Bereich Main-Kinzig

1. Harley Davidson entwendet - Freigericht

In der Nacht zum Sonntag wurde in der Bahnhofstraße in Freigericht Neuses ein Motorrad der Marke Harley Davidson entwendet. Die schwere Maschine vom Typ XL 2 stand verschlossen auf dem Hof eines Wohnhauses. Der Wert des mattschwarzen Kraftrades wurde mit zirka 8.500 Euro angegeben. An dem Fahrzeug waren Kennzeichen des Hanauer Zulassungsbezirkes angebracht und auf dem Tankdeckel befand sich ein Totenkopf.

Die Kriminalpolizei in Gelnhausen bittet Personen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, sich unter der Telefonnummer 06051-8270 zu melden.

Offenbach am Main, 07.07.19, Müller, PvD

