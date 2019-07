Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-BAB1-Moinsling-Zentrum Eilmeldung: Ab 09 Uhr Vollsperrung der BAB 1 zwischen Lübeck Moisling und Lübeck Zentrum

Lübeck (ots)

Aufgrund von Sanierungsarbeiten nach Hitzeschäden wird die BAB 1 Fahrtrichtung Norden, zwischen den Anschlussstellen Lübeck Moisling und Lübeck Zentrum ab 09 Uhr (01.07.2019) gesperrt. Die Sperrung dauert bis Dienstag (02.07.2019), 09 Uhr an. Der Verkehr wird über die U 15 ab der Anschlussstelle Lübeck Moisling abgeleitet. Die Umleitung führt durch das Lübecker Stadtgebiet. An der Anschlussstelle Lübeck Zentrum werden die Fahrzeuge wieder auf die BAB1 in Richtung Norden geführt.

Aufgrund der Sperrung muss mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in Lübeck St. Lorenz Nord und Buntekuh gerechnet werden. Ortskundige werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit

Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -

Telefon: 0451 / 131-2006

Fax: 0451 / 131 - 2019

E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell