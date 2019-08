Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht in der Breitscheidstraße

Frankenthal (ots)

Eine 66-Jährige parkt am 30.07.19 ihr Fahrzeug, einen silbernen VW Golf, gegen 10:30 Uhr vor ihrer Garage in der Breitscheidstraße in Frankenthal. Als sie nach einer Stunde zu ihrem Fahrzeug zurückkehrt, stellt sie einen Streifschaden an der Heckstoßstange fest. Der Unfallverursacher konnte bislang nicht ermittelt werden. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 600 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen der Verkehrsunfallflucht.

