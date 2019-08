Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl am Biersiedersee

Speyer (ots)

31.07.2019, 18:00 Uhr

Während zwei junge Frauen aus Schifferstadt und Rülzheim gemeinsam im Biersiedersee schnorchelten, legten sie ihr Gepäck unbeaufsichtigt am Ufer ab. Bei Rückkehr an das Ufer mussten sie feststellen, dass all ihr Habe entwendet worden war. Im Rahmen der Nahbereichsabsuche durch die Polizei konnte in einem Gebüsch ein Rucksack mit einem darin befindlichen Fahrzeugschlüssel aufgefunden werden, der einem Diebstahl vom 26.07.2019 zugeordnet werden konnte. Auch hier war der Besitzer mit einem Freund baden im Biersiedersee und hatte seine Utensilien achtlos am Strand zurückgelassen. Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass möglichst keine Wertgegenstände beim Baden am Strand zurückgelassen werden sollten bzw. eine Person bei den persönlichen Gegenständen zurückbleiben sollte, um Diebstählen vorzubeugen.

