POL-PDLU: Frankenthal- Kellerabteil aufgebrochen

Unbekannte Täter gelangten durch Aufbrechen des Vorhängeschlosses in das Kellerabteil eines Bewohners eines Mehrfamilienhauses am Mina-Karcher-Platz in Frankenthal. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 01.07.2019 und dem 29.07.2019. Das Kellerabteil wurde durchwühlt. Ob auch etwas entwendet wurde, kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf 50 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

