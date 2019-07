Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Hochdorf-Assenheim) Versuchter Einbruch

Hochdorf-Assenheim (ots)

Am Montag, 29.07.2019, versuchten im Zeitraum zwischen 17:00 und 19:40 Uhr bislang unbekannte Täter die Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Mozartstraße aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch, der einen Sachschaden von circa 300 Euro zur Folge hat. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

