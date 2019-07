Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Missglücktes Bremsmanöver

Schifferstadt (ots)

Am Montag, 29.07.2019, zog gegen 18:00 Uhr ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer auf einem Wirtschaftsweg neben der Mutterstadter Straße beim Abbremsen zu stark an der Vorderradbremse, so dass sich das Fahrzeug nach vorne überschlug und einen Holzzaun beschädigte. Das Fahrzeug fiel auch auf den Fahrer, der aufgrund von leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ersten Ermittlungen zu Folge hatte er keinen Helm getragen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.100 Euro.

