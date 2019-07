Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Einbruch in Christuskirche

Frankenthal

Unbekannte Täter gelangten am 27.07.19 im Zeitraum zwischen 14:45 Uhr und 17:30 Uhr durch Aufhebeln eines gekippten Fensters in den Innenraum der Chistuskirche in der Dürkheimer Straße in Frankenthal. Dort entwendeten sie drei Headsets und einen leeren Aufbewahrungskoffer. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen des Einbruchs.

