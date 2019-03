Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Vermißte Mädchen, abgängige Männer, Widerstand am Bahnhof

Neumünster (ots)

Gestern Vormittag kontrollierten Bundespolizisten auf dem Bahnsteig in Neumünster zwei junge Mädchen. Die 12 und 14-Jährigen gaben an, mit Erlaubnis eine Freundin in Flensburg besuchen zu wollen. Die Jugendlichen wurden in Obhut genommen. Nach Kontaktaufnahme mit den Eltern stellte sich heraus, dass keine Erlaubnis vorlag. Die Mädchen wurden abgeholt.

Heute Morgen gegen 00.45 Uhr erschienen zwei Männer auf der Wache der Bundespolizei im Bahnhof. Die Beamten stellten fest, dass die 27 und 34-jährigen Männer aus einer Fachklinik abgängig waren. Sie wurden bis zur Abholung in Schutzgewahrsam genommen.

Bei der Kontrolle eines 33-jährigen Bulgaren wurde eine geringe Menge Marihuana sichergestellt. Eine Anzeige wurde gefertigt.

Heute Morgen gegen 07.00 Uhr wollten Bundespolizisten einem offensichtlich hilflosen Mann am Bahnhof helfen. Der Dank dafür: die Beamten wurden beleidigt und auf der Dienststelle leistete der 56-Jährige noch Widerstand und ging einen Beamten an. Er muss mit Strafanzeigen wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

