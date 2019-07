Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Schrebergarten

Speyer (ots)

Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag hat die unbekannte Täterschaft ein Gartenhaus in einem Schrebergarten im Haspelweg aufgebrochen. Hierbei wurde zunächst ein Fenstergitter abmontiert und anschließend das Fenster aufgehebelt. In dem Gartenhaus wurden sämtliche Schränke durchsucht und diverse Garten- und Haushaltsgeräte entwendet. Der Gesamtschaden dürfte sich auf etwa 1.500 Euro belaufen.

