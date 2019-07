Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldkassette mitgenommen

Neuenrade (ots)

Einbrecher im Hotel Unbekannte Einbrecher verschafften sich am frühen Montagmorgen, in der Zeit von 01:30 Uhr - 03:15 Uhr, Zutritt zum Hotel Hinterm Wall. Die Einbrecher öffneten ein rückwärtige gelegenes Fenster und stiegen ein. Im Gebäude durchsuchten die Unbekannten die Räumlichkeiten und Behältnisse. Sie stahlen eine Geldkassette mit Inhalt. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern an die Polizei in Werdohl erbeten.

