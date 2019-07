Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher unter Bühne

Halver (ots)

Einbrecher an Bühne im Rathauspark Unbekannte Täter hebelten die Tür des hinteren Bereichs der Bühne, der als Lagerraum dient, auf. Da am Wochenende eine Veranstaltung stattfand. , hatte der Veranstalter diverse alkoholische Getränke dort gelagert. Diese (26 Kisten a 6 Schnapsflaschen und bis zu 8 Bierfässer) wurden durch die Unbekannten geklaut. Die Polizei in Halver fragt nun: Wer hat in der Nacht vom Sonntag zum Montag unbekannte Personen und insbesondere Fahrzeuge im Bereich der Thomasstraße wahrgenommen?

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell