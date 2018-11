POL-PDNR: Motorisiert auf Abwegen

Windhagen / Neustadt (Wied) (ots) - Am Samstag wurde mehrfach an verschiedenen Stellen der VG Asbach eine Gruppe von ca. sechs Motocrossfahrern gemeldet, welche mit nicht zugelassenen Motocrossmotorrädern durch die Wälder fuhren. Gesichtet wurden diese unter anderem im Bereich Windhagen und Neustadt (Wied). Die Polizei bittet um Hinweise in Bezug auf die Fahrer.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell