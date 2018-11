POL-PDNR: Vorsicht "Schlaglöcher"

Buchholz (ots) - Am Samstag in den frühen Morgenstunden wurde durch eine aufmerksame Anwohnerin gemeldet, dass in der Hauptstraße in Buchholz ein Kanaldeckel ausgehoben wurde. Die entsandte Streife der Polizei Straßenhaus, entdeckte bei der Sachverhaltsaufnahme vor Ort schließlich insgesamt fünf ausgehobene Kanaldeckel. Es wurde eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gefertigt. Die Polizei bittet um Hinweise bezüglich der Tat und der Täter.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell