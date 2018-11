POL-PDNR: Verkehrsunfälle, Straftaten und Sonstiges im Bereich der Polizei Neuwied - Medieninfo von Freitag, 16.11.18, 07:00 Uhr bis Sonntag, 18.11.18, 07:00 Uhr

Neuwied (ots) - 1. Verkehrsunfälle

Am Wochenende ereigneten sich insgesamt 27 Verkehrsunfälle bei denen ein Gesamtsachschaden von etwa 28.650 EUR entstand.

Unfallfluchten - Zeugen gesucht Gesucht wird ein Unfallflüchtiger, der am frühen Donnerstagmorgen in der Sayner Landstraße den linken Außenspiegel eines dort geparkten Seat Ibiza vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte. Am Freitagnachmittag gegen 15:19 Uhr fuhr ein PKW auf der B 256, Fahrtrichtung Rheinbrücke, über Metallteile, die scheinbar von einem bislang Unbekannten verloren wurden und beschädigte sich die vordere Stoßstange. Ebenfalls Unfallflucht beging ein bislang unbekannter LKW am Freitagnachmittag gegen 16:52 Uhr auf der Andernacher Straße, als er beim Überholen den linken Außenspiegel eines PKW VW Golf beschädigte. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Königsberger Straße wurde am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr ein PKW Mercedes am hinteren, linken Radkasten beschädigt. Im Schützengrund wurde am Freitag gegen 17:30 Uhr ein geparkter PKW Opel Corsa im vorderen, linken Bereich beschädigt. Auch hier flüchtete der Fahrer.

2. Straftaten

Katalysator nebst Partikelfilter entwendet - Zeugen gesucht Bereits in der letzten Oktoberwoche wurde an einem weißen Lieferwagen Renault Master, der in der Langendorfer Straße abgestellt war, der Kat nebst Partikelfilter entwendet. Der Vorfall wurde erst an diesem Wochenende zur Anzeige gebracht. Weil der Diebstahl jedoch einige Zeit in Anspruch genommen haben dürfte, erhofft sich die Neuwieder Polizei trotzdem mögliche Zeugenhinweise

In Streit geraten Am Freitagmorgen kam es in der Kurt-Schumacher Straße zu einem Nachbarschaftsstreit, der letztlich in Beleidigungen und Bedrohungen endete. Gegen den 34jährgen Streithahn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Makabrer Diebstahl Von einem Grab auf dem Friedhof in der Feldkircher Straße wurden in den letzten Wochen Grabschmuck, ein Blumengesteck und Blumen entwendet.

Schild beschädigt Am frühen Freitagabend wurde die Neuwieder Polizei über randalierende Jugendliche auf dem Gelände einer Schule in der Engerser Landstraße informiert. Rasch konnten noch zwei 14jährige Herren angetroffen werden, die auf dem Gelände gegen ein Schild schlugen und dieses beschädigten.

Auf Fußgänger zugefahren In der Wingertstraße in Leutesdorf fuhr der 19jährige Fahrer eines PKW Hyundai am Freitagmorgen gegen 08:24 Uhr bis auf wenige Zentimeter auf einen 14jährigen Fußgänger zu, nachdem er kurz zuvor seinen PKW noch beschleunigte. Der 14-Jährige knickte daraufhin mit dem Fuß um.

Wohnungseingangstüre beschädigt Der 45jährige Mieter einer Wohnung Zum Stausee steht im Verdacht, am Freitagabend gegen 21:30 Uhr die Eingangstüre seiner Wohnung eingetreten zu haben.

Autoschlüssel entrissen und Handtasche gestohlen Ein 45jähriger Mann steht im Verdacht, seiner von ihm getrennt lebenden Nochfrau am Freitag gegen 14:40 Uhr in der Friedenstraße deren Autoschlüssel entrissen und ihre Handtasche samt Inhalt gestohlen zu haben. Eine richterlich angeordnete Durchsuchung verlief ohne Erfolg. Gegen den Mann wurde eine Verfügung nach dem Gewaltschutzgesetz erlassen.

Prügeleien Offensichtlich grundlos schlug am Samstagabend gegen 19:10 Uhr ein 40jähriger Mann auf einen 18-Jährigen in der Germaniastraße ein. Der junge Mann wurde leicht verletzt. In der Hermannstraße wurde am Samstagabend gegen 19:45 Uhr ein 18-Jähriger von zwei 19-Jährigen verprügelt, weil dieser den beiden Beschuldigten keine Zigarette gab. Auch hier erlitt der Geschädigte leichte Verletzungen.

Einbruch in Firma rasch geklärt Am Sonntagmorgen gegen 00:001 wurde der Polizei ein Einbruch in eine Autowerkstatt in der Rheinstraße gemeldet. Der Inhaber bemerkte bei einem nächtlichen Spaziergang, wie sich zwei Männer vom Zaun im rückwärtigen Bereich seines Betriebsgrundstücks entfernten. Zudem stellte er zwei Sätze Kompletträder aus seinem Besitz fest, die außerhalb seines Grundstückes zum Abtransport bereitgelegt wurden und, dass der Zaun an dieser Stelle durchtrennt wurde. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung konnten zwei Männer im Alter von 18 und 20 Jahren festgenommen werden, die den Diebstahl auch einräumten. Nach erfolgter Vernehmung und erkennungsdienstlicher Behandlung wurden beide Beschuldigte entlassen; ihre Mobiltelefone sichergestellt.

