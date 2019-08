Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Speyer (ots)

01.08.2019, 16:15 Uhr

Die 41-jährige Fahrerin eines VW Golfs öffnete gestern Nachmittag die Fahrertür ihres ordnungsgemäß in Längsaufstellung in der Schwerdstraße geparkten PKW's und touchierte dabei das Fahrrad einer 61-jährigen Radlerin aus Römerberg. Diese stürzte daraufhin zu Boden und zog sich neben einer stark blutenden Kopfplatzwunde auch eine Verletzung der linken Schulter zu, so dass sie in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht und dort stationär aufgenommen werden musste.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen



Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-251 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell