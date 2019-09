Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Roschbach - Die Polizei warnt vor falschen Microsoftarbeitern

Eine 79-jährige Frau erhielt gestern Mittag (04.09.2019, 14 Uhr) von einem Unbekannten einen Anruf, der sich als Mitarbeiter von Microsoft vorstellte. Er behauptete, dass ihr Computer mit Viren befallen sei. Die Frau handelte genau richtig: Sie ignorierte die Anweisungen und legte auf. Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche. Überprüfen Sie immer in Ruhe den angeblichen Anrufer auf Echtheit! Legen Sie im Zweifel auf. Sichern Sie regelmäßig Ihre Daten vor unbekanntem Zugriff. Überweisen Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Infomieren Sie in jedem Fall die Polizei.

