Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 04.09.2019, 09:25 Uhr Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

Eine 21-jährige Opel-Fahrerin befuhr die Langstraße in Richtung Westring. Hier wollte sie nach links abbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt warten. Im Rückspiegel konnte sie erkennen, dass ein Radfahrer an hinter ihr stehenden Fahrzeugen rechts vorbeifuhr. Als er in Höhe ihres PKW war, fingen die Abstandsensoren an zu piepsen und sie konnte dann erkennen, dass der Radfahrer zu Boden gestürzt war. Noch bevor sie aussteigen konnte, war der Radfahrer wieder auf sein Rad aufgestiegen und fuhr nach rechts in Richtung Alter Messplatz davon. Durch den Anstoß wurde der Lack am Außenspiegel des PKW zerkratzt. Vom Radfahrer ist nur bekannt, dass es sich um ein rot/schwarzes Fahrrad handelte und der Fahrer einen Helm trug.

Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei Landau melden.

