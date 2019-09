Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freisbach - Zeugen gesucht

Freisbach (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einem Mann kam es am Mittwochmittag gegen 13 Uhr auf der Landstraße 507 zwischen Freisbach und Freimersheim. Ein Zeuge hatte beobachtet wie ein Mann und eine Frau aus einem grünen Auto gestiegen seien und gestritten hätten. Der Mann habe die Frau im Anschluss an den Haaren gezogen und geschlagen. Im Anschluss sei er wieder in sein Auto gestiegen und weggefahren. Die Frau wird wie folgt beschrieben: - weiblich, ca. 170 cm groß und trug ein Kleid. Zu dem Fahrzeug und dem Mann ist nichts weiter bekannt.

Zeuge, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder per Mail unter pigermersheim.presse@polizei.rlp.de zu melden.

