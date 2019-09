Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vorderrad während der Fahrt gelöst

Bad Bergzabern (ots)

Am Mittwoch, 04.09.2019, gegen 17:00 Uhr, kam es im Woodbachweg zu einem Verkehrsunfall. An einem Pkw Nissan hatte sich das linke Vorderrad gelöst. Der Pkw rutsche noch einige Meter auf der Bremsscheibe weiter, bevor er zum Stehen kam. Der 50-jährige Fahrer des Pkw Nissan wurde nicht verletzt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 800.- Euro. Es wird davon ausgegangen, dass ein bislang unbekannter Täter die Radmuttern an dem Vorderrad gelöst hat.

