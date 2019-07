Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Provokationen führen zu Unfall

Nach einem Unfall am Mittwoch mit einem schwerverletzten Motorradfahrer sucht die Polizei in Geislingen nach Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hätten sich gegen 9.45 Uhr ein Autofahrer und ein Motorradfahrer gegenseitig provoziert. Am Ortsausgang Eybach und auf der Strecke zwischen Eybach und Geislingen hätten sie sich mehrmals überholt. Am Ortseingang Geislingen habe der 28-jährige Hyundai-Fahrer abgebremst. Der 17-jährige sei mit seiner KTM aufgefahren und gestürzt. Der Rettungsdienst brachte ihn mit vermeintlich schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt jeweils rund 2.000 Euro. Angehörige der Feuerwehr kümmerten sich um ausgelaufenes Öl. Die Polizei aus Mühlhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie hofft unter der Telefon-Nr. 07335/96260 auf Hinweise von Zeugen, die Angaben zu den Fahrmanövern der Beteiligten machen können.

